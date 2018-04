Wandelen door geschiedenis van boerentram 09 april 2018

Op zondag 29 april organiseert de heemkundige kring vzw Bellingahaim, samen met Pasar, een wandeldag doorheen Pepingen met als thema 'In het spoor van de boerentram'. Bij de wandeling ontdekken de wandelaars de laatste restanten van de Pepingse tramlijnen. Er wordt onder meer halt gehouden in de Kamstraat en het vroeger Pepingen Station. De afstand van de wandeling bedraagt 8,9 kilometer. De wandelingen kan ook korter gemaakt worden, tot een afstand van 6,6 kilometer. De wandeltocht start om 14 uur. Iedereen is welkom. Startplaats is de parking van OC Ter Loo. Daar zal voor de kinderen een spelletjesparcours uitgestippeld worden. (MEN)