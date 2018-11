Vzw Bellingahaim sluit herdenkingsjaar af met expo Michiel Elinckx

19 november 2018

17u36 0 Pepingen Vzw Bellingahaim organiseert op zaterdag 1 en zondag 2 december, samen met heemkundigen Guido Buekens, Maurice Cochez en Viktor Decorte, een multidisciplinaire tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. De tentoonstelling sluit het herdenkingsjaar ‘100 jaar einde WOI’ af.

De tentoonstelling vindt plaats in OC Ter Loo. De heemkundigen hebben de voorbije maanden interessante informatie verzameld over WOI in Groot-Pepingen. Zo komen bezoekers meer te weten over gesneuvelden en gemobiliseerden rond Pepingen. Naast de persoonlijke verzameling van deze erfgoedwerkers zullen er ook originele stukken zoals uniformen, wapens en andere oorlogsmemorabilia uit de verzameling van Jean Pierre De Can, Nico Storms en Peter Van De Parre te zien zijn. Het schilder- en tekenatelier van OC Ter Loo maakte voor de gelegenheid schilderijen over het thema. Daarnaast brengt Piet Deryckere oorlogspoëzie en is er beeldend werk van Hilde Leroy. Tot slot maakt kunstenaar Frank D’Hondt een installatie.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken, telkens van 13 uur tot 18 uur.