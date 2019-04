Vlaams gewest geeft duwtje in de rug: meer dan 1 miljoen euro subsidies voor Pepingse rioleringsprojecten Michiel Elinckx

19 april 2019

14u45 3 Pepingen De gemeente Pepingen ontvangt 1,2 miljoen euro voor de uitvoering rioleringswerken in Huttestraat en Terheugenstraat. De investeringen zijn broodnodig: Pepingen is een van de slechtste leerlingen van Vlaanderen op vlak van rioleringsgraad.

Amper 24 procent van de Pepingse huizen is momenteel aangesloten op een rioleringsnetwerk. Bij meer dan 75 procent van de woningen komt het afvalwater rechtstreeks in een gracht of beek terecht. Met die cijfers staat Pepingen, vergeleken met alle Vlaamse gemeenten, onderaan in de rangschikking.

75 procent subsidiëring

Het nieuwe gemeentebestuur wil investeren in rioleringswerken en krijgt nu steun van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Natuur Koen Van den Heuvel (CD&V) keurde twee subsidies goed: 934.540 euro voor rioleringswerken in de Huttestraat, 289.975 euro gaat naar de Terheugenstraat. Daarnaast zal Vlaanderen de gemeentelijke rioleringsprojecten in de Hoesnaek en de Kamstraat en de afkoppeling van de Weverkeits voor 75 procent subsidiëren. “Ik geloof sterk in de kracht van lokale besturen, maar het is noodzakelijk dat het Vlaams gewest hen ondersteunt in hun opdracht op het vlak van riolering”, zegt minister Van den Heuvel. “Daarom wordt in totaal in Vlaanderen voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.”