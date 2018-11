Vlaams geld moet organisatie evenementen vereenvoudigen Michiel Elinckx

22 november 2018

12u15 0 Pepingen De Vlaamse overheid heeft 70.000 euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een lokaal digitaal evenementenloket. Schepen Peter Van Cutsem (CD&V) wil daar nu met omliggende gemeenten werk van maken.

Volgens schepen Van Cutsem is de administratieve last voor de organisatie van een activiteit of evenement te groot. “Vrijwilligers moeten verschillende aanvraagformulieren invullen”, zegt hij. “En de opvolging en behandeling van die evenementen is ook voor de gemeentediensten complex en tijdrovend. De meeste aanvragen krijgen het nodige advies, de vergunning en maatregelen van verschillende diensten. Dit vereist een goede coördinatie.”

Daarom wil Van Cutsem een lokaal digitaal evenementenloket oprichten, liefst samen met onder meer Herne en Halle. “Wanneer een organisator een aanvraag indient, moet hij dat dan slechts één keer doen. Wie bijvoorbeeld een wielerwedstrijd organiseert, moet momenteel nog een aanvraag indienen bij elke gemeente die deel uitmaakt van het parcours. Een lokaal evenementenloket moet daar verandering in brengen. Alles zal efficiënter en vlotter verlopen.”

De gemeenten kunnen nu samen gaan zitten en de procedures bespreken en opstellen. Pas daarna kan de uitwerking van het digitaal evenementenloket beginnen.