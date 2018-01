Vijf bestuurders onder invloed 02u25 0

De lokale politie heeft afgelopen vrijdag tussen 16 uur en middernacht vijftien agenten ingezet voor een reeks alcoholcontroles. Die vonden plaats in Pepingen, Herne en Galmaarden. In totaal moesten 488 bestuurders blazen. Vijf van hen bleken onder invloed van alcohol op de baan te zijn, al werden er geen rijbewijzen voor langere periodes ingetrokken. Het bleef telkens bij een tijdelijk rijverbod van drie of zes uur. Eén wagen werd getakeld omdat die niet verzekerd was, negen bestuurders kregen een waarschuwing voor andere inbreuken. De agenten troffen ook nog een geseind persoon aan. (TVP)