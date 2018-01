Verenigingsleven maakt zich op voor Winterfeest 02u43 0 Foto Mozkito De organisatie van Winterfeest Elingen is klaar voor een spetterende editie. Pepingen Het Elingse verenigingsleven maakt zich op voor het jaarlijkse hoogtepunt: het Winterfeest. Dat vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 januari.

Het Elingse Winterfeest onderging vorig jaar een metamorfose. Vereniging 't Clubke stopte ermee, waarop enkele inwoners in het gat sprongen om het evenement een doorstart te geven. Dit jaar gaat Winterfeest Elingen voort op het elan, met het winterse speeldorp als opener. Kinderen kunnen zich er uitleven op onder meer een springkasteel, en met een verkleedpartij. Om 20 uur start de gratis toneelvoorstelling 'Flikken, geflikt'.





Het Winterfeest sluit af met een muzikale noot. Eerst is het de beurt aan Basement Noise, daarna is het tijd voor de traditionele Dikke Jassenfuif. Alle activiteiten vinden plaats in het centrum van Elingen. (MEN)