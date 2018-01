Verdachten puddingmoord op 8 juni voor de rechter 20 januari 2018

02u30 0 Pepingen J.N. (50) en zijn vrouw C.D.V. (46) zullen zich op 8 juni moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank voor de moord op Robert Paridaens, grootvader van C.D.V. Volgens het parket hadden ze zijn pudding vergiftigd.

Transporteur Robert Paridaens overleed in november 2013. Een verrassend overlijden, want hoewel hij al 89 jaar oud was, stond de man bekend als gezond en kwiek. Hij had ook net een nieuwe liefde gevonden, een 75-jarige dame. Het parket startte een onderzoek, want er waren enkele eigenaardigheden. Zo kreeg de vriendin van Robert na diens overlijden plots dreigtelefoons van onbekenden. Uit de resultaten van het toxicologisch onderzoek bleek een jaar later ook dat de man vergiftigd was. Al snel focusten de speurders zich op de naaste familie van het slachtoffer. Zo boterde het niet met kleindochter C.D.V. en haar man J.N., maar ook niet met O.D.V., een andere schoonzoon van Robert. Zij bekenden uiteindelijk dat ze XTC in de pudding van het slachtoffer gemengd hadden. Een hoge dosis, die hem het leven kostte. Aanleiding zou een erfeniskwestie zijn, maar dat ontkent de verdediging.





Verdachte overleden

Uiteindelijk zullen enkel J.N. en zijn vrouw C.D.V. terechtstaan, omdat O.D.V. tijdens het onderzoek op 69-jarige leeftijd aan een slepende ziekte overleden is. De strafvordering tegen hem is dus uitgedoofd. Op 23 en 30 maart zullen verschillende getuigen al hun zegje komen doen in de rechtszaal. Onder hen toxicoloog Jan Tytgat, die het zal hebben over de manier waarop het slachtoffer vergiftigd werd. De verdediging roept dan weer vrienden en kennissen op. "Zij kunnen de verhoudingen binnen de familie duidelijk maken", aldus advocaten Jef Vermassen en Frédéric Thiebaut. Het parket wil de hoofdspeurder dan weer horen. "Hij kan ons duiding geven bij de verschillende verklaringen die O.D.V. afgelegd heeft." (WHW)