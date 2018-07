Veertig buren feesten in Termeeren 10 juli 2018

In Termeeren, een klein gehucht van Pepingen tussen Halle en Beert, hielden de buurtbewoners samen met vrienden voor de zesde keer een buurtfeest. Het ontstond uit de vroegere kermis van Termeeren en bedoeling is om elkaar beter te leren kennen in een leuke, gemoedelijke sfeer. Het feest vond nu al voor de zesde keer plaats en de vierde keer in hoeve Van Poucke bij de buren Isabel en Hugues. Voor de organisatie tekenden Gunter Roobaert, Hugues, Luc Mespreuve, René De Vos en Jan Lemaitre. De 40 buren werden onthaald met een zomerse kir, daarna volgde een barbecue.





(SMH)