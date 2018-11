Valse verkopers leuren met ‘steunkaarten voor peuter Lio’ Michiel Elinckx

05 november 2018

11u49 0 Pepingen Hope for Lio, de stuurgroep die peuter Lio Van Bever steunt in haar strijd tegen het zeldzame CDKL5-syndroom, wordt misbruikt door valse verkopers van steunkaarten.

De valse verkopers worden sinds vorige week gesignaliseerd, en zijn vooral op pad in de regio rond Halle. De ouders van Lio werden intussen ook op de hoogte gebracht. “We werden opgebeld door mensen die we kennen”, vertelt mama Julie. “Vooral in Halle waren valse verkopers op pad. Voor de goede orde: wij verkopen géén steunkaarten voor Hope for Lio. En wij gaan ook niet van deur tot deur. Ik vind het verschrikkelijk dat ze misbruik maken van Lio om mensen te kunnen bestelen of zelfs in te kunnen breken in huizen.”

De ouders van Lio hebben intussen ook al contact opgenomen met de politie. De daders zouden zich verplaatsen in een donkere auto, en samen met een kindje van deur tot deur gaan om steunkaarten te verkopen. De ouders van Lio roepen op om verdachte zaken door te geven aan de politie.