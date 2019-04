Twee volwassenen en baby ontsnappen aan aanstormende trein op overweg in Pepingen Tom Vierendeels

14 april 2019

20u00 75 Pepingen Drie inzittenden van een Volkswagen, onder wie een baby, zijn zondagavond aan erger ontsnapt toen hun auto op een overweg in Bellingen werd aangereden door een trein. Ze konden net op tijd uit de auto stappen. Het treinverkeer tussen Edingen en Halle kon rond 20.15 uur opnieuw hervat worden.

Het ongeval gebeurde kort na 18.30 uur op de overweg in de Hondzochtstraat in Bellingen, een deelgemeente van Pepingen. “Mijn dertigjarige schoonzus was met een collega en mijn zoontje naar de kinderboerderij hier even verderop geweest”, vertelt de schoonbroer van de bestuurster. “Ze zegt geen signaal van de verkeerslichten gezien of gehoord te hebben, maar toen ze met haar Volkswagen op de overweg stond gingen de slagbomen plots naar beneden.” De neus van de wagen stond net boven de eerste rail en de slagboom kwam terecht op het voertuig. “In een reflex haalde ze mijn zoontje uit de wagen en iedereen bracht zichzelf in veiligheid”, vervolgt de man. “Gelukkig, ze hadden misschien maar een minuut tijd. Als ze in shock waren blijven zitten had niemand het waarschijnlijk overleefd.”

De trein, die van Doornik op weg was naar Zaventem, raakte het voorste deel van de wagen. Aan boord van die trein raakte evenmin iemand gewond. Er zouden een 250 à 350 reizigers aan boord zitten. Na onderzoek werd rond 20.15 uur beslist om treinverkeer op het spoor tussen Edingen en Halle opnieuw toe te laten. Ook de getroffen trein kan volgens Infrabel op eigen kracht naar Zaventem rijden. “Er loopt ook een onderzoek naar het ongeval, maar volgens onze mensen ter plaatse zou de seininrichting aan de overweg naar behoren gefunctioneerd hebben”, zegt woordvoerster Leslie Buyle. “Wat er dan exact is fout gelopen wordt nog onderzocht.”