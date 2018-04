Tractorbrand blijkt 'vuurke stook' 11 april 2018

Ploegen van brandweerzone Vlaams-Brabant West werden gisterochtend omstreeks 10 uur opgeroepen voor een brandende tractor in de omgeving van het kruispunt van de Lenniksesteenweg en de Doornstraat in Elingen. Toen politie en brandweer ter plaatse kwamen, bleek echter dat het niet om een tractorbrand ging. Een man was er afval aan het opstoken, wat op zich ook niet mag. Het is niet duidelijk of de verantwoordelijke uiteindelijk ook een GAS-boete gekregen heeft. (TVP)