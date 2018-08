Tesla geflitst aan 90 in zone 50 30 augustus 2018

De bestuurder van een Tesla is zijn rijbewijs acht dagen kwijt nadat hij geflitst werd in Pepingen. De man haalde 89 kilometer per uur op het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Palokenstraat. Daar mag maar vijftig kilometer per uur gereden worden. "Mijn cliënt kreeg telefoon van zijn vrouw die hem vertelde dat de dochter ziek was", vertelde zijn advocaat. "Daarom reed hij zo snel naar huis. Maar hij heeft zeker geen zware voet." Behalve het rijverbod kreeg de man ook nog een geldboete van 560 euro. (BKH)