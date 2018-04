Ter Rijst moet weer kloppend hart worden LANGVERWACHTE RENOVATIE KASTEELSITE BEGINT MAANDAG MICHIEL ELINCKX

06 april 2018

02u26 0 Pepingen Maandag start een nieuw hoofdstuk voor kasteelpark Ter Rijst. Met de bouw van onder meer vijf flats, een B&B en een polyvalente cultuurzaal moet het kasteel een prominente plaats krijgen binnen het toeristisch netwerk van het Pajottenland.

Het renovatiedossier van kasteel Ter Rijst sleepte liefst vijf jaar aan. Maar vorig jaar zette het Vlaams Gewest het licht op groen voor de grootschalige werken. De plannen mogen gerust ambitieus genoemd worden, met een budget van vijf miljoen euro.





Marcel Vossen, coördinator van het Agentschap Natuur en Bos, is één van de grote architecten van dat plan. Hij is maar wat opgelucht nu de werken echt van start kunnen gaan. "De voorbereidende werken zijn intussen achter de rug", vertelt hij. "We hebben onder meer een inventaris opgemaakt van de delen die gerestaureerd worden. Voorts werd al het historisch materiaal, zoals de authentieke trappen en deuren, weggehaald of afgeschermd. We willen natuurlijk niet dat er tijdens de werken elementen beschadigd worden."





De renovatie van het kasteel moet in juni 2019 klaar zijn. En in dat jaar moet het een actieve site geworden zijn. "Met respect voor de historische waarde van het kasteel", aldus Vossen. "Het binnenplein wordt volledig vernieuwd, en zal de mogelijkheid bieden om er evenementen te organiseren - eventueel zelfs overdekt met een tent. Voorts komt er ook een brasserie met bed&breakfast. Die brasserie zal ook een prachtig uitzicht over het park bieden. Veel mensen weten niet hoe mooi dit kasteeldomein is. Het Hallerbos? Kom eens naar Ter Rijst in de bloeiperiode. Hier vind je niet alleen hele tapijten boshyacinten zoals in Halle, maar ook narcissen en bosanemonen. Een prachtig kleurenpalet."





Grote vraag naar flats

In het gebouw worden ook vijf huurappartementen ingericht. Je krijgt er dus vaste residenten naast de toeristen die in de B&B zullen verblijven. "Dat is redelijk uniek", geeft Vossen nog mee. "En het is een weloverwogen keuze. Dankzij die appartementen zal er altijd leven zijn op het domein. En wie kan zeggen dat hij of zij in een kasteel woont, met een prachtig uitzicht over het Pajotse landschap? Het zal niemand verbazen dat de vraag naar die appartementen nu al groot is."





Tot slot krijgt Ter rijst nog vergaderzalen en een polyvalente zaal voor culturele optredens. Maar één van die zalen springt pas echt in het oog: de kapel. "In het kasteel vind je een leegstaande kapel, die we in ere zullen herstellen en omvormen tot een vergaderzaal. Dit kasteel moet weer het kloppend hart worden van Heikruis en omstreken."