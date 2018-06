Student laat gsm het autostuur overnemen 19 juni 2018

02u52 0 Pepingen De wagen en de gsm: niet te combineren, aldus talloze verkeersacties. Maar Wiebe De Doncker uit Pepingen heeft er wel een geslaagd huwelijk van gemaakt. Eentje waarbij de gsm de auto autonoom laat rijden.

De 21-jarige student Autotechnologie aan Thomas More Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver boog zich, in het kader van de bachelorproef, samen met drie medestudenten over de vraag hoe je een wagen autonoom kan laten rijden. "In elke wagen zitten sensoren die constant data produceren", legt Thomas uit. "Combineer die data met de camerabeelden van een gsm, en je hebt genoeg om een wagen autonoom te laten rijden. Wij plaatsten een gsm achter de voorruit van een Toyota RAV4 en gingen aan de slag met software die we online vonden. Die software hebben we aangepast, en vervolgens hardware toegevoegd. En zo konden we de data uit de auto combineren met de camerabeelden van de gsm."





Verkeerslichten of snelheidsborden herkent de Toyota nog niet, maar daar zal in de komende maanden werk van gemaakt worden. "Voor acceleratie en afremmen gebruikt dit systeem een maximumsnelheid. Wanneer de voorligger vertraagt, zal de auto mee vertragen. Het voertuig kan met dit systeem ook volledig tot stilstand komen en weer vertrekken, maar de bestuurder moet wel nog zelf op het verkeer letten. De krant achter het stuur lezen? Dat zit er nog niet in." (AVH)