Stefanie De Bock lijsttrekker voor Groen 05 september 2018

Stefanie De Bock wordt de kopman voor Groen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De 22-jarige De Bock studeert politieke wetenschappen aan Universiteit Gent. Ze is tevens co-voorzitter van Jong Groen Nationaal. Het is de eerste keer dat de partij zal opkomen in Pepingen. De Bock krijgt nog drie kandidaten aan haar zijde. Voorzitter Koen Van Cauter neemt de tweede plaats in. Marie De Cort en Dante Dubois, die beiden net 18 jaar worden voor de verkiezingen, nemen de overige plaatsen in. Groen wil focussen op drie thema's: klimaat, dierenwelzijn en een Pepingen voor jong en oud. "Zo willen we tonen dat het eerlijker, menselijker, gezonder en anders kan voor Pepingen. Met ons programma willen we samen met de Pepingenaar werken aan de toekomst." (MEN)