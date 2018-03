Slimme camera's gaan de ijskast in GEMEENTE WIL GEEN OVERHAASTE BESLISSINGEN NEMEN MICHIEL ELINCKX

29 maart 2018

02u25 0 Pepingen Camera's in de Hondzochtstraat en trajectcontrole in het centrum: die gaan even de ijskast in. Beide investeringen staan op het wensenlijstje van de politie, maar de gemeente houdt de boot af. "Geen overhaaste beslissingen."

De politiezone Pajottenland, waar Pepingen onder valt, maakte enige tijd geleden een veiligheidsanalyse van het hele grondgebied. Voor Pepingen leverde dat twee voorstellen op: trajectcontrole op de Ninoofsesteenweg in het centrum en slimme camera's in de Hondzochtstraat, op de grens met Halle. Zeker die laatste ingreep kwam niet als een verrassing: de Hondzochtstraat ligt op de grens met Wallonië en geldt als geliefde vluchtroute voor criminelen.





Beide voorstellen kwamen enkele maanden geleden bij het gemeentebestuur terecht. Op de jongste gemeenteraad vroeg oppositiepartij LVB een stand van zaken. Maar burgemeester Luc Decrick (CD&V) blijkt vooralsnog niet overtuigd van beide aanbevelingen. "Wij willen zeker instappen in het plan van de politiezone", zegt Decrick. "Maar het is nog te vroeg. Het cameraplan moet eerst verder uitgewerkt en verfijnd worden. Momenteel lopen er gesprekken met de Vlaamse overheid over een mogelijke subsidiëring. En ook de provinciegouverneur wil overleg. Hij organiseert op 29 maart (vandaag, red.) een studiedag die tot een gecoördineerd plan moet leiden. Zo moet er nog gepraat worden over de samenwerking op IT-niveau met de federale politie. Wellicht kunnen er pas in 2019 financiële middelen vrijgemaakt worden. Het is niet opportuun om, onder druk van de komende gemeenteraadsverkiezingen, overhaaste beslissingen te nemen."





Oppositie furieus

Oppositiepartij LVB reageert intussen furieus op het uitstel voor het cameraplan. Voor raadslid Greta Cochez is het hoog tijd om maatregelen te nemen. "In 2013 lanceerde toenmalig mobiliteitsschepen Erik Dehandschutter (LVB) al een soortgelijk voorstel voor trajectcontrole", klinkt het. "Dat zet aan tot trager rijden, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. De aanvulling met nummerplaatherkenning is noodzakelijk, want dat speelt dan weer een grote rol in het terugdringen van criminaliteit en vandalisme. Uit de analyse blijkt dat de grens met Halle - en de Hondzochtstraat - nu al een populaire vluchtroute is. Veiligheid stopt niet aan de gemeentegrenzen en dus is een nauwe samenwerking van alle gemeenten in de politiezone cruciaal. We zien dus niet in waarom dit niet zou kunnen in Pepingen. Door dit voorstel af te keuren, mist het gemeentebestuur een kans om een eerste stap te zetten richting een concreet veiligheidsbeleid, in het verkeer en daarbuiten. Onbegrijpelijk."