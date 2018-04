Sint-Benedictusommegang trekt door de straten 03 april 2018

02u27 0 Pepingen Paasmaandag is in Elingen traditiegetrouw de dag van de Sint-Benedictusommegang. Zo'n vijftig mensen namen deel aan de tocht van anderhalve kilometer.

De Sint-Benedictusommegang is al sinds 1901 traditie op tweede paasdag. De processie vertrekt aan de kerk voor een tocht van anderhalve kilometer.





Voor de groep op pad trok, werd er eerst een misviering bijgewoond. Daarna trokken de goed vijftig deelnemers de straten op voor een processie die in de volksmond ook wel de Vaarzenmarkt genoemd wordt. Volgens de overlevering kwamen jonge, ongehuwde meisjes uit de streek immers naar Elingen om er een partner te vinden. Gisteren was het publiek wat diverser, maar zeker niet minder talrijk - met dank aan het mooie lenteweer.





(MEN/TVP)