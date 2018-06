Schoolfeest Harten Troef 02 juni 2018

02u35 0

Basisschool Harten Troef organiseert zondag het tweejaarlijkse schoolfeest. Thema is deze keer 'Techniek is sjiek'. De school wil met het project kinderen in contact brengen met wetenschappen en techniek. Tijdens het schoolfeest zullen verrassende acts en tentoonstellingen rond het thema te zien zijn. Iedereen is welkom van 12 uur tot 17 uur voor een hapje en een drankje. (MEN)