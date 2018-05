Schapenhoeder mag buurvrouw niet meer lastigvallen 11 mei 2018

Een 65-jarige schapenhoeder uit Pepingen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar met uitstel voor belaging en voyeurisme. Tussen 2014 en 2017 merkte de buurvrouw meerdere keren de man op in haar tuin. Toevallig dook hij altijd op als het donker werd en zij met haar 8-jarige dochtertje in de badkamer was. Een andere keer werd hij betrapt toen hij gehurkt achter een haag zat, terwijl de buurvrouw aan het zonnen was. Ook op de bewakingscamera's die het gezin had geplaatst door hun opdringerige buurman werd hij meermaals gespot.





De schapenboer had een originele uitleg klaar voor zijn vreemd gedrag. "Ik was op zoek naar een loslopend schaap", klonk het tegen de politie. Zijn advocate deed er nog een schepje bovenop. "Als mevrouw niet wou gezien worden, moest ze haar gordijnen maar dichtdoen."





De rechter had geen oren naar die argumenten. Een van de probatievoorwaarden die werd opgelegd is dat hij het gezin niet meer mag lastigvallen. (WHW)





