Recept Dorpsfeesten ongewijzigd VEERTIGSTE EDITIE WEL VOOR HET LAATST OP WEIDE IN CENTRUM MICHIEL ELINCKX

19 juli 2018

02u39 0 Pepingen Bogaarden zet zich schrap voor de veertigste editie van de Dorpsfeesten nu vrijdag. Dit jaar wordt het extra speciaal, want het wordt de laatste jaargang op de weide in het centrum. De organisatie maakt binnenkort de nieuwe locatie bekend.

De Dorpsfeesten van Bogaarden vormen het hoogtepunt voor het verenigingsleven in de kleine deelgemeente. Ieder jaar zakken duizenden mensen af voor de vele activiteiten, verspreid over drie dagen. In 1978 werden de Dorpsfeesten boven de doopvont gehouden. Enkele verenigingen sloegen toen de handen in elkaar om meer leven in het dorp te brengen. "We zaten samen op café om het evenement te bespreken", zegt Jan Van den Steen, die samen met enkele kompanen de eerste editie opstartte. "Uiteindelijk kwamen op we op het idee om een voetbalmatch te organiseren onder vrienden. Na de match was er een volksbal. De eerste editie viel meteen in de smaak. Honderden mensen kwamen erop af. De Dorpsfeesten van Bogaarden waren geboren."





Legendarische mosselen

De jaren daarna groeide het evenement uit tot een feestweekend van drie dagen. De Dorpsfeesten staan bekend voor hun Spel Zonder Grenzen... en de mosselen. "Midden jaren '80 dienen we voor het eerst mosselen op. De vrouwen uit het dorp waren geen voorstander van onze feesten. De mannen gingen vieren, de vrouwen stonden achter het fornuis. Om ze te verlossen, organiseerden we een eetfestijn. Een eerste keer met koteletten en steaks, een jaar later met mosselen. Ons recordgewicht? 2,2 ton!"





Doorheen de jaren mochten de Dorpsfeesten muzikale grootheden ontvangen. Zo stonden onder meer Helmut Lotti, Mama's Jasje, Erik en Sanne en Milk Inc. op het podium. "Bijna allemaal voor ze écht bekend waren. Tijdens de zomer stonden ze nog bij ons op het podium, enkele maanden later hadden ze een hit te pakken. Zo konden we een prachtige affiche zonder hoge kosten samenstellen."





Weide verkocht

De weide in het centrum van Bogaarden zal voor de laatste keer dienst doen als feestterrein. De eigenaar heeft de weide verkocht en de organisatoren van de Dorpsfeesten moesten op zoek naar een nieuwe locatie. "Die hebben we intussen gevonden", verzekert Van den Steen. "Waar onze feesten volgend jaar doorgaan, zullen we bekendmaken als de tijd rijp is. Toch is het spijtig dat het laatste stukje groen in het centrum verdwijnt. Het terrein was bovendien de ideale speelweide voor onze kinderen tijdens de zomermaanden."





De Bogaardse Dorpsfeesten worden morgen afgetrapt met een seniorennamiddag en Bogaarden Barst. Zaterdag is er onder meer de jogging en kindernamiddag. Zondag wordt het traditionele Spel zonder Grenzen gespeeld. 's Avonds komt Mama's Jasje de festiviteiten afsluiten.





Meer informatie en het uitgebreide programma vindt u terug op de website: www.bogaarden.be.