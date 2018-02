Proevertjesmarkt leidt opening Buurderij in 10 februari 2018

02u26 0 Pepingen De zes producenten van de Buurderij organiseerden gisterenmiddag een proevertjesmarkt. Ondanks het sneeuwweer kwam er heel wat volk opdagen.

Op 2 maart volgt de officiële opening van de Buurderij, een concept waarbij zes lokale streekproducenten hun producten rechtstreeks aan de klant brengen. Iedere week kunnen klanten producten bestellen. Tegen het einde van de week kunnen die worden opgehaald bij een centraal punt. Om de mensen te laten kennismaken met het concept, organiseerde de Buurderij een proevertjesmarkt bij Fruit D'Haemer. "De mensen kunnen al eens proeven van onze lokale lekkernijen", zegt coördinator Tom D'Haemer. "Daarnaast maken ze een praatje met de producenten en komen ze meer te weten over de productie. Het is een ideaal kennismakingsmoment." Ondanks het gure weer kwamen toch heel wat mensen opdagen. Ze genoten onder meer van een glaasje wijn, fruitsap of lokaal hoevevlees. (MEN)