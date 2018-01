Politie voert 'combitaks' in 25 januari 2018

02u33 0 Pepingen Een ritje aan boord van een politiecombi omdat u problemen veroorzaakt hebt? Agenten die langskomen voor een falend inbraakalarm? Vanaf volgende maand betaalt u ervoor.

De gemeenteraden van Herne, Bever, Lennik, Gooik en Pepingen hebben de maatregel al goedgekeurd. Het is dus enkel nog wachten op groen licht uit Galmaarden.





De politie kondigde eerder al aan dat tussenkomsten voor loslopende dieren betalend zouden worden, omdat er te veel tijd inkruipt. Tijd die dan niet gebruikt kan worden voor de kerntaken van het korps. De zone hoopt zo ook een mentaliteitswijziging teweeg te brengen bij de inwoners.





De combitaks zal ook toegepast worden in het geval van falende alarminstallaties en overlast door dronken personen. Al is er een nuance: enkel de tweede tussenkomst binnen een periode van twaalf maanden voor gelijkaardige feiten zal betalend zijn. (TVP)





Meer over Herne

Pepingen

Galmaarden

Lennik

Gooik

Bever