Politie roept op: “Laat het alstublieft niet zo ver komen en bel ons onmiddellijk op!” Deze maand al 18 dieren gestorven na dierenverwaarlozing Tom Vierendeels

14 februari 2019

18u06 0 Pepingen Verschillende dieren in het zuiden van het Pajottenland zijn de afgelopen weken bezweken na ernstige vormen van verwaarlozing. Verschillende dieren haalden het ondanks goede zorgen niet en deze week moesten nog veertien schapen geëuthanaseerd worden. De politie hoopt het niet meer zo ver te laten komen roept iedereen op om sneller de politie te verwittigen.

In Pepingen werden begin deze maand zeven paarden opgehaald door The Old Horses Lodge, een erkend asiel voor paarden, pony’s en ezels uit Laarne. Een achtste paard lag toen al dood op de weide. “Een veulen kon niet op zijn poten staan en werd naar de dierenkliniek in Merelbeke overgebracht, helaas kwam alle hulp te laat”, luidt het daar. “Bij de zes andere paarden zitten twee drachtige merries. Enkele dagen later stierf een van de zes andere paarden. Het dier had geen naam, was niet gechipt en niet geregistreerd. Het heeft voor eigenaar wellicht nooit bestaan... En vorige week bezweek opnieuw een van de dieren. Het komt bij iedereen hard aan, maar we blijven vechten voor de andere dieren ondanks het grote verdriet bij ons. Eentje -de moeder van het nog in leven zijde veulen- is intussen ook al overgebracht naar de dierenkliniek van Merelbeke, de andere twee staan nog bij ons. Ze zijn er echt niet goed aan toe en zijn enorm mager – je kan haast elk bot in het lichaam tellen. We zijn al het een en ander gewoon, maar dit is toch een van de meest extreme gevallen waarmee we al geconfronteerd werden. Naast ondervoeding kampen ze vermoedelijk met een wormbesmetting. Die parasieten nemen alle voedingsstoffen op, of tasten het spijsverteringsstelsel zodanig aan dat de dieren geen voedingsstoffen meer opnemen. Het is de juiste balans vinden tussen het geleidelijk aan ontwormen en tegelijkertijd de voeding opnieuw opbouwen. De mest die ze produceren valt intussen redelijk te noemen en we geven ze hooi ‘à volonté’. We worden er alleszins triest en moedeloos van.”

Afgelopen week kon u nog lezen hoe er opnieuw veertien schapen in beslag werden genomen bij de beruchte landbouwers uit Heikruis. Veertien schapen zaten er op elkaar gepropt in een zelfgemaakt ‘hok’ van amper vijftien vierkante meter groot. De beesten werden door een dierenasiel opgehaald, maar de lokale politiezone Pajottenland laat weten dat alle schapen geëuthanaseerd dienden te worden. Eind 2018 werd in een weide in Bever ook al een paard dood aangetroffen, samen met een ander verwaarloosd paard.

Maar bij The Old Horses Lodge stellen ze zich veel vragen. “Kon er niet vroeger aan de alarmbel worden getrokken? Heeft niemand ooit iets gezien?”, klinkt het. “Nochtans had een van de paarden recente hoefijzers. Iedereen zou bij zo’n zaken toch meer zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, al neemt niet weg dat de eigenaar hier de grote schuldige is.” De politiezone Pajottenland roept daarom de bevolking op om gevallen van dierenverwaarlozing onmiddellijk te melden via het noodnummer 101. “Bij snel ingrijpen kunnen de dieren nog worden gered”, zegt commissaris Serge Roelens. “De politie garandeert de anonimiteit van de melders die dit willen.”