Pilootproject voor beheer platteland gestart 02 maart 2018

Het Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei zal met plattelandssteun een proefproject voor gezamenlijk beheer van het 'buitengebied' in de regio's 'Pajottenland & Zennevallei' en 'Brabantse Kouters' opstarten. Onder meer voor de gemeenten Asse, Gooik, Pepingen, Ternat, Dilbeek, Zemst en Zaventem zal er in samenwerking met de lokale landbouwers een pilootproject voor een gecoördineerd beheer van vooral kleine houtige landschapselementen als knotwilgenrijen, bermen, trage wegen en poelen worden opgezet.





De totale projectkost van 230.770 euro zal voor 150.000 euro met de steun van het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus worden bekostigd.





