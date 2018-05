Pepingse Verzamelaars Club zoekt vers bloed 01 juni 2018

De Pepingse Verzamelaars Club zoekt nieuwe leden. De club werd in 2017 opgericht. Het concept is simpel: iedereen die iets verzamelt, is welkom bij de club. Maar de vereniging telt momenteel slechts 15 leden. "En daar is niemand uit Pepingen bij", zegt voorzitter Guy Jorion. "Waar zitten die verzamelaars? Het kan toch niet dat niemand in Pepingen iets verzamelt? Onze club staat open voor iedereen. Elke eerste zaterdag van de maand komen we samen in het zaaltje naast de bibliotheek van Pepingen. Wie interesse heeft, mag altijd een kijkje komen nemen. Wij willen altijd mede-verzamelaars helpen bij het aanvullen van hun collectie." Wie zich wil aansluiten bij de club, moet enkel vijf euro lidgeld betalen. (MEN)