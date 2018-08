Pepingen-Halle kruipt door het oog van de naald 07 augustus 2018

VOETBAL BEKER VAN BELGIË

In de eerste twee bekerronden mocht Pepingen-Halle het opnemen tegen provincialers. Zowel tegen Kosova Schaarbeek als tegen Marloie moest de fusieploeg vrede nemen met een gelijkspel en werd de kwalificatie pas afgedwongen na een strafschoppenreeks. In de derde ronde wacht er de spelersgroep een verplaatsing naar RWDM.





Christophe Walravens windt er geen doekjes rond. "We speelden gewoon een zeer slechte wedstrijd op Marloie. Dat we op een akker speelden, is zelfs geen excuus. Het leek nochtans een plezante namiddag te worden omdat we al na zeven minuten op voorsprong kwamen. Nadien ontbrak de inspiratie om er iets van te maken. In de tweede helft kwamen we zelfs nog goed weg, toen doelman Deweerdt een strafschop pareerde. Anderzijds was de goal van Marloie ook niet koosjer. De lijnrechter vlaagde voor buitenspel, maar de referee ging er niet op in."





Christophe Walravens kijkt uit naar het komende bekerduel op RWDM. "Die match wordt een echte test. Verzachtende omstandigheden zijn er dan niet meer. De spelersgroep zal een eerste keer echt moeten opstaan." (EVL)