Pepingen blijft Lio (2) steunen PEUTER MET CDKL5-SYNDROOM BOEKT INMIDDELS KLEINE VOORUITGANG MICHIEL ELINCKX

27 april 2018

02u31 0 Pepingen Lio Van Bever, de peuter die aan het CDKL5-syndroom lijdt, verblijft momenteel in revalidatiecentrum Inkendaal. De ouders melden dat het meisje een lichte vooruitgang maakt. Intussen blijven de steunacties binnenlopen. Cafébaas Kris De Vroede schenkt een deel van zijn opbrengst aan vzw Hope for Lio.

Begin oktober kwamen de ouders van kleine Lio naar buiten met hun verhaal. Lio, een meisje van twee jaar, lijdt aan het zeldzame CDKL5-syndroom, dat veroorzaakt wordt door een genetische afwijking. Het meisje kampt met epilepsieaanvallen, heeft een ontwikkelingsachterstand en vertoont kenmerken van een autismespectrumstoornis. Om geld in te zamelen, richtten de ouders vzw Hope for Lio op.





Lio verblijft momenteel in revalidatiecentrum Inkendaal van Vlezenbeek. De voorbije maanden werd er hard gewerkt met de peuter om vooruitgang te boeken. "Wij merken dat er lichte beterschap is", zegt mama Julie voorzichtig. "De coördinatie van het hoofd gaat beter, de epilepsieaanvallen blijven spijtig genoeg duren. We hopen dat we binnenkort goed nieuws krijgen van MPC Sint-Franciscus. Lio staat op een wachtlijst om naar daar te verhuizen. Ze heeft intensieve individuele begeleiding nodig om stappen te zetten."





Zorgcentra steunen

Intussen zamelde vzw Hope for Lio maar liefst 15.000 euro in. De centen gaan evenwel niet naar de zorg van Lio. "Daar staan we zelf voor in", verduidelijkt Julie. "Een vzw mag niet instaan voor de financiering van een bepaald persoon. Met het geld willen we verschillende activiteiten organiseren om zorgcentra te steunen en het onderzoek naar het CDKL5-syndroom te verbeteren. In België zijn er slechts drie gevallen bekend, in Frankrijk zijn er meerdere personen met het zeldzame syndroom. Daarom willen we in juni naar Frankrijk gaan om lotgenoten op te zoeken. In België vinden we immers geen aanspreekpunt."





De hartverwarmende steun van de Pepingenaren gaat echter nog niet liggen. Kris De Vroede, de bekende cafébaas van Het Dravershof, koos vzw Hope for Lio uit als goed doel. "Ik ben al tien jaar Orval-ambassadeur", zegt hij. "De monniken die het bier maken, staan ook telkens een deel van hun opbrengsten af aan het goede doel. Ik volg al tien jaar hun voorbeeld. Met de opbrengsten van evenementen schonk café Het Dravershof onder meer 500 euro aan revalidatiecentrum Inkendaal. Deze keer kies ik voor Hope for Lio. Pepingen is geraakt door het hele verhaal van Lio. Het is niet meer dan normaal dat we de vzw steunen."





In mei gaat een deel van de opbrengst van het 'bier van de maand' naar vzw Hope for Lio. Ook komt er een brouwerijbezoek, waarbij het geld naar de vzw gaat."