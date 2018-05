Paardenstal brandt uit 22 mei 2018

02u28 0 Pepingen In de Boekhoutstraat is zondagnamiddag rond 16 uur een kleine paardenstal in vlammen opgegaan.

Naar verluidt was een bewoonster van de straat afval aan het verbranden en sloegen die vlammen over naar droog stro dat in de buurt lag. Het vuur breidde vervolgens uit naar een kleine paardenstal. Al snel was de rookpluim kilometers ver te zien.





Ploegen van brandweerzone Vlaams-Brabant West snelden ter plaatse en kregen het vuur vlot onder controle. Er moest wel ook nog een tijdje nageblust worden. Gewonden vielen er niet. De straat bleef tijdens de bluswerken wel een tijdlang volledig versperd. (TVP)