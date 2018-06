Oudere kunstenaars tonen hun werk 19 juni 2018

02u28 0

In woonzorgcentrum Henri Vander Stokken werd de expositie 'Kunst 50+' officieel geopend met een feestelijke vernissage. Voor het project ging het woonzorgcentrum in zee met kunstkring Lamme Goedzak. "Seniorenkunstenaars krijgen nog te weinig de kans om hun werk aan een groot publiek te tonen", zegt Inge Vandersteen van het woonzorgcentrum. "In totaal hebben hier elf artiesten hun werk voorgesteld." En zo werd het rusthuis even een kunstgalerij.





(MEN)