Opnieuw kerstbomen voor Pepingse handelaars Michiel Elinckx

12 december 2018

15u53 2 Pepingen Het gemeentebestuur besliste om de Pepingse handelaars opnieuw een gratis kerstboom aan te bieden.

De kerstboom kunnen ze zelf versieren en in hun zaak plaatsen. “Zo wordt het straatbeeld van de gemeente in een feestelijk en kleurrijk kleedje gestoken voor de eindejaarsfeesten”, aldus schepen van Middenstand Peter Van Cutsem (CD&V). “De gemeente zorgt zelf voor een prachtige ster. Verder worden in de verschillende deelgemeenten kerstbomen geleverd die door verenigingen en inwoners rond de kerk of de dorpskern versierd zullen worden.” De gemeentediensten leverden ongeveer veertig kerstbomen.