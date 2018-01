Op wandel met Natuurpunt 02u28 0

Natuurpunt Lennik organiseert op 21 januari een wandeling doorheen de velden van Elingen en Lennik, met vertrek aan de kerk van Elingen, om 14 uur. De organisatoren raden aan om stevig schoeisel aan te trekken. Anderzijds kan je ook met een buggy probleemloos deelnemen. De route is zo'n zeven kilometer lang. Omstreeks 17 uur zit het erop. Meer informatie via info@natuurpunt-mollennik.be, of 02/582.64.50. (MEN)