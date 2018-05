Onduidelijkheid over sluiting spooroverwegen 08 mei 2018

02u29 0 Pepingen Voor 2021 zullen de drie spooroverwegen in Beert en Bellingen niet gesloten worden. Dat zegt burgemeester Luc Decrick (CD&V). Spoorwegbeheerder Infrabel wil wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen.

De plannen om drie overwegen af te schaffen op de lijn 94 Brussel-Doornik bestaan al sinds 2011. Infrabel wilde toen twee bruggen bouwen en twee fiets- en voetgangerstunnels voorzien als alternatief voor het verkeer op de Hondzochtstraat, de Hoge Kouter en de Grimmingenstraat. Door de Pepingse onbestuurbaarheid en de wissel van de macht vielen de gesprekken echter stil. Momenteel zijn er geen vorderingen in het dossier. Infrabel wil wachten tot na de verkiezingen. "Dan komen ze met een voorstel", aldus burgemeester Decrick. "Even was er wat paniek bij de omwonenden omdat de Franstalige tak van Infrabel zonder overleg enkele spooroverwegen afsloot. Wij namen intussen contact met Infrabel, en in Pepingen is daar geen sprake van. Voor 2021 mogen we geen actie verwachten. Er moeten nog heel wat procedures doorzwommen worden."





