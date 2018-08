Nog geen spoor van joyriders 28 augustus 2018

De politie heeft gisteren meer informatie vrijgegeven over het geval van joyriden in Beert. Het voertuig in kwestie stond geparkeerd in de Johan Demaegtstraat, maar bleek niet slotvast te zijn. De sleutel lag bovendien nog in de wagen zelf. Voorlopig nog onbekende personen reden enkele toertjes rond de kerk om de wagen nadien achter te laten in de Hollestraat. Daar bespoten ze met de brandblusser uit de wagen nog enkele andere voertuigen. De politie onderzoekt de zaak, maar heeft voorlopig nog geen verdachten in het vizier. Mogelijk gaat het om personen die terugkeerden van de dorpsfeesten.





(TVP)