Nieuwe geboorteboom wordt dit weekend geplant Michiel Elinckx

23 november 2018

16u47 0 Pepingen Op zaterdag 24 november — de Dag van de Natuur — wordt een nieuwe geboorteboom geplant in de boomgaard aan de Elingsesteenweg.

De geboorteboom staat symbool voor de 53 kinderen die tussen oktober 2017 en september 2018 geboren werden in Pepingen. Met dit initiatief wil het gemeentebestuur de kindjes een mooie start van het leven toewensen. De gemeentelijke geboorteboomgaard is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied langs de Elingsesteenweg, aansluitend op de vallei van de Zuunbeek. Aan de ingang staat ook een ‘tuttenboom’, waar kinderen hun fopspeen kunnen achterlaten eens ze die ontgroeid zijn. De nieuwe geboorteboom wordt om 10 uur geplant.