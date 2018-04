Netten moeten kerkstenen opvangen NADAT ER VORIGE WEEK AL EENTJE NAAR BENEDEN KWAM MICHIEL ELINCKX

14 april 2018

02u24 0 Pepingen De Sint-Bernarduskerk zal in de komende weken uitgerust worden met netten om vallende stenen op te vangen. Vorige week kwam een eerste al op straat terecht. Maar van een ingrijpende restauratie is voorlopig dan weer geen sprake.

Buren hadden vorige week donderdag gezien dat één van de bakstenen van de kerk naar beneden gevallen was. En er was meer aan de hand, want tussen de galmgaten van de kerk bleken nog meer stenen los te zitten. De omgeving van de Sint-Bernarduskerk, die dateert uit 1938, werd dan ook deels afgesloten voor het publiek. "Bezoekers kunnen de kerk nog altijd binnen via de zijdeur", zegt burgemeester Luc Decrick (CD&V). "Toen ons gemeld werd dat er een steen naar beneden gekomen was, zijn we meteen gaan kijken. De oorzaak is duidelijk: ouderdom. Maar het is niet zo dat er een structureel probleem is. Er zit gewoon sleet op het gebouw. De kerk werd opgetrokken in natuursteen en dat wil met het verstrijken van de tijd wel al eens loskomen."





Op zich hoeft het dus niet te verbazen dat een van de stenen losgekomen is, maar toch was de verrassing groot. "De baksteen viel via het dak van de kerk op straat", vervolgt Decrick. "Gelukkig liep er op dat moment niemand langs. Intussen hebben we maatregelen genomen. Aan de ingang staan hekken om de veiligheid van passanten te verzekeren. Enkele tientallen meters verderop is basisschool Harten Troef gevestigd. Maandag zit de paasvakantie erop en keren de kindjes terug. We willen dan ook op veilig spelen en niemand in de buurt van dit gebouw laten komen."





Geen hinder voor erediensten

Ook de erediensten en vieringen kunnen voorlopig doorgaan. "Even was er paniek", zegt Decrick nog. "Daags na het incident stond er een bruiloft op de planning, maar die is vlekkeloos verlopen. In de kerk van Heikruis is er sowieso niet veel activiteit. De Sint-Martinuskerk in het centrum van Pepingen is eerder het centrale punt voor eucharistievieringen en dergelijke."





De kerkfabriek en het gemeentebestuur nemen in de komende maanden wel verdere maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Over enkele weken worden er netten aan de kerk gehangen om vallend puin op te vangen. "Voorts zullen we ook stellingen plaatsen om een deel van de kerk te kunnen opknappen en het probleem grondig aan te pakken. Het wordt een werk van lange adem, maar het is zeker nodig."





Het gemeentebestuur wil de kerk in de toekomst ook een nieuwe invulling geven. De kerk is opgenomen in het kerkenbeleidsplan, maar het incident heeft geen invloed op de mogelijke herbestemming. "Een werkgroep denkt nog na over de toekomst van de kerk", aldus nog Decrick. "Maar het is natuurlijk een gevoelig dossier. In de komende jaren blijft het kerkgebouw openstaan voor katholieke vieringen."