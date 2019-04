Na relatieve politieke rust: heibel rond mogelijk plagiaat van DVP. Oppositie vindt vingerwijzing LVB echter een brug te ver Michiel Elinckx

01 april 2019

16u26 0 Pepingen Het was even rustig binnen de Pepingse gemeenteraad, maar een beschuldiging van LVB aan het adres van DVP lijkt daar verandering in te brengen. Volgens raadslid Sander Geerts heeft DVP plagiaat gepleegd bij de opmaak van een agendapunt. De oppositiepartijen vinden de vingerwijzing een brug te ver.

Na politiek woelige tijden leek de rust teruggekeerd binnen Pepingen. LVB behaalde op 14 oktober met 8 zetels een ruime verkiezingsoverwinning, Eddy Timmermans greep de sjerp terug. CD&V, N-VA en de nieuwbakken partij DVP werden naar de oppositiebanken verwezen. Bij de vorming van het nieuwe gemeentebestuur reikte LVB de oppositie de hand. Het college wilde alle partijen betrekken bij het nieuwe bestuur.

Tot onze verbazing moesten we vaststellen dat het agendapunt over burgerparticipatie en inspraak, toegevoegd door de DVP-fractie, volledig geplagieerd bleek van politieke partijen uit andere gemeenten - onder meer uit Mol en Kapelle-op-den-Bos Sander Geerts

De eerste maanden van burgemeester Timmermans verliepen probleemloos, maar nu komt er kritiek bovendrijven. Aanleiding is een toegevoegd punt van DVP tijdens de laatste gemeenteraad. Kristof De Cuyper diende een voorstel in voor actieve burgerparticipatie en efficiënte communicatie. Het punt stuitte op kritiek van LVB door... mogelijk plagiaat. “Tot onze verbazing moesten we vaststellen dat het agendapunt over burgerparticipatie en inspraak, toegevoegd door de DVP-fractie, volledig geplagieerd bleek van politieke partijen uit andere gemeenten - onder meer uit Mol en Kapelle-op-den-Bos”, zegt LVB-raadslid Sander Geerts. “Plagiaat is strafbaar. Het is betreurenswaardig dat men de gemeenteraad probeert te gebruiken om een inbreuk uit te lokken. Dat getuigt van weinig respect voor de collega-gemeenteraadsleden en voor onze burgers.”

Verschillende ideeën werden gezocht, verzameld en opgelijst. In de voorstelling ervan is er echter geen duidelijke bronvermelding door een spijtige administratieve vergetelheid. Het is geen bewuste zet geweest, aangezien we een schriftelijke toelating hebben. Het verwijt van bewust plagiaat is dan ook een brug te ver. Het is duidelijk dat LVB op andermans kap probeert te scoren Kristof De Cuyper

De reactie van LVB schiet in het verkeerde keelgat bij de oppositiepartijen. DVP erkent dat er een administratieve vergetelheid was. “Participatie was de rode draad in het DVP-verkiezingsprogramma”, zegt DVP-raadslid Kristof De Cuyper. “Verschillende ideeën werden gezocht, verzameld en opgelijst. In de voorstelling ervan is er echter geen duidelijke bronvermelding door een spijtige administratieve vergetelheid. Het is geen bewuste zet geweest, aangezien we een schriftelijke toelating hebben.”

Grenzen van het fatsoen overschreden

De Cuyper is niet te spreken over de reactie van LVB. “Het is duidelijk dat LVB op andermans kap wil scoren. Elk raadslid dient met het nodige respect behandeld te worden. Misschien is dat de reden dat het voorstel tot de uitzending van de gemeenteraad via een gratis Youtube-kanaal werd weggestemd door de huidige meerderheid. Het verwijt van bewust plagiaat is een brug te ver.” Ook CD&V kan niet lachen met de harde uithaal van het gemeentebestuur. “Het LVB-bestuur heeft de grenzen van het fatsoen overschreden”, zegt raadslid Suzanne De Cort (CD&V). “Voor CD&V-Pepingen begint participatie met luisteren naar gemeenteraadsleden en burgers. We betreuren dat de oppositie op deze manier de mond gesnoerd wordt.”

Teksten vergeleken

Burgemeester Timmermans probeert de rust terug te brengen binnen de Pepingse politiek. De voorbije maanden keurde zijn partij enkele punten goed van de oppositie - onder meer de ondertekening van een SAVE-charter. “Dat geeft toch onze goede bedoelingen aan”, zegt Timmermans. “Maar dat betekent niet dat er geen discussie meer mag zijn. Er bestaat zoiets als auteursrecht. Als er plagiaat wordt gepleegd, dan mogen wij dat toch vermelden binnen de gemeenteraad? Onze partij vergeleek de teksten met mekaar en kon niet anders dan vaststellen dat DVP sommige delen klakkeloos had overgenomen.” Timmermans hoopt dat de kwestie snel gaat liggen en de gemeenteraad kan overgaan naar andere zaken. “We willen nog altijd starten met een schone lei tussen alle partijen. Als wij een kritiek hebben op een voorstel, mogen wij dat toch uiten? Maar andere voorstellen, waar wij achter staan, worden gewoon goedgekeurd. Of ze van de oppositie of meerderheid komen: dat speelt geen rol.”