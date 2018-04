Minecraft-kamp krijgt tweede editie 05 april 2018

Voor het tweede jaar op rij organiseren de gemeente Pepingen en OC Huize Terloo een Minecraft-kamp. Op dinsdag 10 april kunnen deelnemers er kennismaken met het populaire computerspel. Ze worden ingedeeld in twee groepen: kinderen tot en met 10 jaar zijn tussen 9 uur en 12 uur aan de beurt, daarna volgen de 11- tot 14-jarigen in de namiddag. Elke groep heeft plaats voor maximaal vijftien deelnemers. Die kunnen allemaal overigens gebruikmaken van gloednieuwe laptops. Inschrijven moet je wel nog voor 6 april doen via bibliotheek@pepingen.be. (MEN)