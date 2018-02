Met pint te veel op en zonder gordel achter stuur 09 februari 2018

De 19-jarige J. N. uit Pepingen is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een effectieve geldboete van 1.080 euro en acht dagen rijverbod nadat hij positief blies bij een alcoholcontrole in Oudenaarde. De jongeman had 1,15 promille alcohol in het bloed, goed voor ruim 5 glazen alcohol. Bovendien droeg hij ook zijn veiligheidsgordel niet en lag zijn verzekeringsbewijs niet in zijn voertuig. "Ik heb mijn lesje nu wel geleerd", vertelde hij met schaamrood op de wangen.





(TVR)