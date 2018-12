Mater Dei stelt drie bouwpistes voor Woonzorgcentrum bespreekt samen met buurtbewoners bouwplannen Michiel Elinckx

21 december 2018

00u14 0 Pepingen Woonzorgcentrum Mater Dei organiseerde gisterenavond een infoavond over de nieuwe bouwplannen. De directie wil het rusthuis moderniseren en stelde drie pistes voor. Marc De Dobbeleer, voorzitter van de raad van bestuur, waarschuwde eveneens de inwoners. “Als dit project weer mislukt, dan sluit Mater Dei de deuren”

De plannen voor een nieuw zorgcomplex van Mater Dei veroorzaakten al heel wat heisa in het anders zo rustige Heikruis. De directie van het rusthuis wilde in eerste instantie de huidige gebouwen - waaronder het klooster en de kapel - slopen. In de plaats moest een modern woonzorgcentrum in de vorm van een vierkantshoeve komen.

Versleten gebouwen

Maar buurtcomité ‘Red het Klooster’ kon zich allerminst in die plannen vinden, en ging in beroep. Uiteindelijk werd zo de bouwvergunning van Mater Dei geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Afgelopen zomer gooide de rusthuisdirectie het roer om. Onder leiding van burgemeester Luc Decrick (CD&V) werden alle partijen samengebracht om de bouwplannen te bespreken. Het resultaat van die gesprekken werd in een infoavond meegedeeld. Een vijftigtal mensen kwam af naar de avond. Directeur Mark Hautekiet nam het woord en benadrukte de nood aan nieuwe gebouwen. “Ons rusthuis voldoet niet meer aan de huidige normen die de overheid ons oplegt”, aldus Hautekiet. “De oppervlakte van de kamers is te klein, de hellingen in de gangen zijn gevaarlijk. Het is erg hoe we soms bewoners die in slechte gezondheid verkeren moeten transfereren naar een ziekenhuis. Soms geraakt een tillift amper de kamer binnen. Onze gebouwen zijn versleten, het is niet meer verantwoord tegenover onze bewoners en personeel.”

Drie pistes

Daarna lichtte De Dobbeleer de nieuwe plannen toe. Eerste opvallend feit: de directie stelt drie pistes voor. “Het nieuwe gebouw kan in drie vormen geplaatst worden: een L-vorm, een S-vorm en een U-vorm”, aldus De Dobbeleer. “Deze drie pistes hebben allemaal voor- en nadelen. Bij een L-vorm is de afstand tussen het woonzorgcentrum en de naburige school erg klein. Daarnaast zullen mensen die op het dorpsplein staan recht in de kamers kunnen kijken. Daarnaast moeten we ook rekening houden met bewoners van de Neerstraat. Als we onze gebouwen langs die straat neerpoten, zullen de bewoners plots tegen een muur kijken. Als ze daartegen in beroep gaan, hebben ze meteen gewonnen. Dat moeten we dus vermijden.”

Veel tijd en geld

De directie van het woonzorgcentrum liet alle aanwezigen stemmen. De komende weken zal de directie de keuze van de bewoners analyseren. Daarna komt er een definitieve beslissing. “We hopen dat we tegen januari alles in gang kunnen zetten”, aldus De Dobbeleer. “De voorbije procedureslag heeft ons veel tijd en geld gekost. Dat kunnen wij niet nog eens aan. Mater Dei is een vzw, waarbij alle winsten terugvloeien naar het rusthuis. De gebouwen mogen daarnaast geen te hoge prijskaartje hebben, want we willen de rekening niet doorschuiven naar de bewoners. Mater Dei is een van de goedkoopste rusthuizen van Vlaams-Brabant, en dat willen we blijven. Als er te veel dure eisen komen, trekken we er de stekker uit. Dan zal Mater Dei op termijn zijn deuren onherroepelijk moeten sluiten. Iedereen mag nu zijn mening geven, wij gaan daar rekening mee houden. Hopelijk is het dossier nu definitief vertrokken.”