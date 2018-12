Mater Dei organiseert infovergadering over nieuwe plannen Michiel Elinckx

11 december 2018

15u45 2 Pepingen Woonzorgcentrum Mater Dei organiseert op donderdag 20 december een infovergadering over het dossier van hun nieuwbouw.

Mater Dei worstelt al enkele jaren met het dossier van hun nieuwbouw. Eerst wilden ze het zorgcomplex in de vorm van een vierkant bouwen. Daarbij zou een stuk van de waardevolle parktuin en het oude klooster verdwijnen. Na protest van het buurtcomité en de schorsing van de bouwvergunning sloeg Mater Dei een andere weg in. Samen met alle actoren gingen ze rond de tafel zitten en tekenden ze nieuwe plannen uit. Wat die plannen zijn, zal op de infovergadering voorgesteld worden. De infosessie start om 18.30 uur in de grote zaal van het woonzorgcentrum.