Marcel Seghers (81) overleden OUD-BURGEMEESTER WAS OOK MEDESTICHTER HALFOOGSTFEESTEN MICHIEL ELINCKX

31 mei 2018

02u48 0 Pepingen Marcel Seghers is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Seghers was van 1970 tot 1976, tot aan de fusie met Pepingen, burgemeester van Bellingen. Hij stond ook gekend als de medestichter van de Halfoogstfeesten.

Marcel Seghers begon zijn politieke loopbaan in 1956 bij de Liberale Partij - de voorloper van PVV en Open VLD. In 1960 stichtte hij de lokale afdeling van PVV in Bellingen. Na tien jaar in de politiek werd hij burgemeester van Bellingen. Dat bleef hij tot aan de fusie met Pepingen in 1976. Na zes jaar oppositie werd Seghers van 1983 tot 2006 schepen van Pepingen. Tussendoor was hij in 1994 een jaar volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel.





Naast zijn politieke loopbaan was Seghers vooral de drijvende kracht achter de Bellingse Halfoogsfeesten. In 1958, in de flow van de wereldexpo, werden de Halfoogstfeesten opgericht. Deze zomerse feesten, die eind juli plaatsvinden, waren in de jaren '70 en '80 enorm populair bij het grote publiek. Onder impuls van Seghers werden Vlaamse groepen, zoals Clouseau, The Scabs en De Kreuners naar Bellingen gebracht.





Dinsdag verloor Seghers de strijd na jarenlange ziekte. Zijn zoon Rudi, die gemeenteraadsvoorzitter is, noemt zijn vader een geëngageerd man. "Hij had een groot hart voor Pepingen", vertelt Rudi. "De voorbije decennia heeft hij heel wat verwezenlijkt voor Pepingen en zijn deelgemeenten. Daarnaast startte hij de lokale afdeling van Open VLD op. Hij zocht altijd naar een oplossing. Daarbij luisterde hij naar de mens in de straat."





Bibliotheek

"Hij was onder meer de drijvende kracht achter de aankoop en renovatie van feestzaal De Kring. Verenigingen kregen een thuis en hielden er talloze evenementen. De bibliotheek van Bellingen was een andere paradepaardje. In de jaren '60 werd deze moderne bib opgericht. Dat was niet zo vanzelfsprekend. Bellingen was de enige van de kleinere dorpen van het Pajottenland die een eigen bib had. In 2009 kondigde mijn vader zijn politiek afscheid aan. De aanleg van een geboorteboomgaard in Pepingen was een van zijn laatste daden. Niet alleen zijn familie, maar ook heel Pepingen zal hem missen. Tot op het einde was hij betrokken bij de organisatie van de Halfoogstfeesten."





Ook partijgenoot en voormalig burgemeester Eddy Timmermans (Open VLD) heeft enkel maar lof over Seghers. Meer dan dertig jaar stond Timmermans aan de zijde van het partijboegbeeld. "Hij was erg vooruitstrevend", zegt Timmermans. "Voor de liberale partij heeft hij tonnen werk verricht. Hij heeft Open VLD op de Pepingse kaart gebracht. Ook na zijn politieke carrière bleef hij ons uithangbord."





De uitvaartplechtigheid vindt plaats op 6 juni om 11.30 uur in de kerk van Bellingen.