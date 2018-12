LVB vormt alleen het bestuur Geen coalitie met N-VA Michiel Elinckx

08 december 2018

15u27 0 Pepingen Toekomstig burgemeester Eddy Timmermans zal, samen met schepenen Greta Cochez, Saskia Beeckmans en Rudy Seghers, het Pepingse gemeentebestuur vormen. LVB vormt verrassend genoeg alleen het bestuur. N-VA wordt naar de oppositiebanken verwezen.

Eddy Timmermans haalde op 14 oktober zijn ultieme revanche. Zijn partij LVB won de stembusslag met een overrompelende score van 41,6 procent. Met die uitslag haalde LVB 8 zetels binnen - goed voor een absolute meerderheid. Timmermans was tot 2017 burgemeester van Pepingen, maar verloor zijn sjerp aan Luc Decrick (CD&V).

De voorbije weken werd een nieuw bestuur gevormd. Grote verrassing: N-VA maakt geen deel uit van het schepencollege. “Door onze absolute meerderheid was een coalitie niet nodig”, aldus Timmermans. “Het is een krappe meerderheid, maar LVB is een hecht team. De voorbije jaren hebben we veel meegemaakt. Met N-VA behouden we onze goede samenwerking. In het Bijzonder Comité Sociale Dienst hebben beide partijen een overeenkomst, waarbij de loyale en collegiale samenwerking uit de vorige legislatuur verderzetten.”

Geen verrassingen

De nieuwe Pepingse schepenen zijn geen verrassingen. Eddy Timmermans wordt, zoals eerder aangekondigd, burgemeester. Greta Cochez zal onder meer de bevoegdheden van milieu, middenstand en economie op zich nemen. Saskia Beeckmans wordt de voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad. Daarnaast krijgt ze de schepenfuncties van jeugd, onderwijs en sport. Rudi Seghers is de enige nieuwkomer. Hij wordt voor de eerste maal schepen, in navolging van zijn vader Marcel Seghers, die afgelopen zomer overleed. In de gemeenteraad zullen ook Raymond Raemdonck, Gule Dedobbeleer, Gunther Roobaert en Sander Geerts zetelen.

Mobiliteit en de Zagerij

Het nieuwe bestuur gaf ook al een tipje van de sluier weg over de meerjarenplanning. “Vlotte mobiliteit wordt zeker een van de grote uitdagingen”, aldus toekomstig burgemeester Timmermans. “In de eerste plaats besteden we aandacht aan veilige omstandigheden voor fietsers en voetgangers. Dat zullen we vorm geven in een integraal mobiliteits- en cameraplan. Dat laatste is ook nuttig voor een echt veiligheidsbeleid, niet alleen in onze gemeente, maar voor de hele regio. Pepingen zal daar een inhaalbeweging maken.” Over de lopende dossiers blijft Timmermans op de vlakte. De toekomst van de Zagerij wordt tijdens de eerste maanden bekeken. “Het huidige bestuur ging een samenwerking aan met Infano. Zijn daar al contracten getekend? Hoe ver staan die plannen? Dat moeten we eerst bekijken. Daarnaast is het ook belangrijk om de financiële toestand van Pepingen te analyseren. We zijn een plattelandsgemeente met beperkte middelen. We willen, zoals we vroeger deden, de financiën beheren als goede huisvader. De volgende generaties mogen niet met onze rekeningen zitten.” De installatie van de nieuwe OCMW- en gemeenteraad vindt plaats op maandag 7 januari.