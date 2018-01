Limbourg wordt verzekeringskantoor VERBOUWINGSPLANNEN VOOR LEGENDARISCHE FEESTZAAL MICHIEL ELINCKX

25 januari 2018

02u25 0 Pepingen KBC-verzekeraar Ephrem Van Schepdael wil de legendarische zaal/café Limbourg omvormen tot verzekeringskantoor, met nog eens zeven aansluitende flats. Volgens architect Pascal Musch zouden die werken eind dit jaar achter de rug moeten zijn.

Zaal/café Limbourg is een begrip in Pepingen en omstreken, als onderkomen voor talloze fuiven van lokale verenigingen. Generaties lang ging de jeugd er feestjes bouwen. Meer dan 35 jaar lang had Pelagie Vansnick er de touwtjes in handen, en zij was een al even groot monument als haar zaak. Tot ze in 2010 de feestzaal sloot voor evenementen, en twee jaar later - op haar 83ste - de sluiting van het café volgde. Ze koos voor een rustig leven met haar dochter Mieke in Halle. Vorig jaar werd de voormalige cafébazin nog in de bloemetjes gezet door Chiro Karreveld. Om haar te eren, organiseerde de jeugdbeweging de 'Back to Pela'-fuif. Nog een laatste keer bezocht Pelagie haar geliefde zaak, samen met de Chiro-jongeren.





Het afscheid in mei bleek een definitief vaarwel. Het gebouw werd intussen verkocht en er zijn al plannen voor een tweede leven. Verzekeraar Ephrem Van Schepdael, die enkele honderden meters verderop een kantoor heeft, wil het gebouw onder handen nemen. Zo moet er plaats komen voor een nieuw verzekeringskantoor en zeven appartementen.





Blijft herkenbaar

"In het voormalige café wordt het verzekeringskantoor ondergebracht", zegt architect Pascal Musch. "Daarboven worden zeven appartementen ingericht, elk met een eigen terras. De buitenmuren en de betonnen draagconstructie onder de zaal blijven behouden. Inwoners zullen de bekende feestzaal blijven herkennen in het gebouw - we willen de historische waarde van het gebouw bewaren. Voorts krijgen alle gevels een nieuwe laag witte verf. Dit project is een mooi voorbeeld van dorpsverdichting in het centrum, en zal zeker een meerwaarde zijn voor de dorpskern van Pepingen."





Het openbaar onderzoek is intussen achter de rug, bezwaarschriften kwamen er niet. De plannen kunnen wel pas uitgevoerd worden eens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een vergunning verleend. Als alles volgens plan verloopt, zal het nieuwe kantoor er tegen de zomer staan. De appartementen zouden tegen het einde van dit jaar afgewerkt worden. Ephrem Van Schedael zelf wenste geen commentaar te geven op de vorderingen van het bouwproject.