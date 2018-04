Leefgroep Huize Ter Loo onbewoonbaar na brand 24 april 2018

02u57 0 Pepingen Een leefgroep van Huize Terloo, een orthopedagogisch centrum voor jongeren in de Kareelstraat, is sinds gisteren onbewoonbaar na een brand.

Het was de matras van een stapelbed in één van de kamers in het gebouw die vuur vatte. Dat ging gepaard met zware rookontwikkeling, waardoor ook de slaapkamer zelf zwartgeblakerd was. Voorts liep ook de rest van het gebouw rookschade op. De leerlingen zullen dan ook tijdelijk ondergebracht worden in een ander gebouw op het domein.





Geen gewonden

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht door politie en parket. Een branddeskundige en medewerkers van het labo kwamen gisteravond nog ter plaatse. Gewonden vielen er niet. (TVP)