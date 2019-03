Kookouders Chiro Pepingen organiseren voor zesde maal Take Away: opbrengst gaat naar KOTK-project 'Into my Arms’ Michiel Elinckx

25 maart 2019

13u57 0 Pepingen Voor de zesde keer nemen de kookouders van Chiro Pepingen plaats achter de kookpotten voor hun jaarlijkse Take Away. De opbrengst gaat naar het Kom op tegen Kanker-project Into My Arms.

De Take Away is een van de vaste afspraken op de Pepingse verenigingenkalender. De kookouders van Chiro Pepingen maken dit jaar op zondag 2 juni weer verschillende gerechten klaar - van pastaschotels tot desserten. “Alles wordt geleverd in een verpakking waarmee de maaltijden de oven of microgolf in kunnen om op te warmen”, zegt Peter Van Cutsem van de kookouders. “De bestellingen kunnen afgehaald worden op zondag 2 juni tussen 10.30 uur en 13 uur in ‘t Zaaltje van Beert.”

1.229 schotels

De opbrengst van het project gaat naar vzw Into My Arms, de Pepingse vereniging die sinds 2013 geld inzamelt voor Kom op tegen Kanker. Vorig jaar werd er 11.361 euro opgehaald. Daarvoor werden 1.229 schotels besteld door sympathisanten. “Ieder jaar hopen we te groeien, zodat we meer geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker.”

Bestellen kan tot 12 mei via www.kookouderschiropepingen.be of via het e-mailadres takeaway@kookouderschiropepingen.be.