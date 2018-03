Kookouders Chiro achter fornuis voor Kom op tegen Kanker 24 maart 2018

02u26 0 Pepingen Voor de vijfde keer op rij organiseren de kookouders van Chiro Pepingen op 13 mei de Take Away. De opbrengst van de maaltijdendienst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

Take Away is intussen een traditie geworden in Pepingen. Met de hulp van vele andere vrijwilligers bereiden de kookouders warme maaltijden, soepen en desserten. Alles wordt geleverd in een verpakking die geschikt is voor gebruik in de (microgolf)oven.





Vorig jaar werden liefst 1.136 hoofdschotels besteld, goed voor een opbrengst van 9.876,23 euro. Dit jaar kan iedereen zijn bestelling tot 22 april doorgeven. Op 13 mei kan je die bestellingen tussen 10.30 uur en 13 uur ophalen in 't Zaaltje in de Johan Demaeghtstraat in Beert. Bestellen kan via www.kookouderschiropepingen.be, of takeaway@kookouderschiropepingen.be. (MEN)