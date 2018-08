Koen Christiaens brouwt 'Bogaerden' 04 augustus 2018

02u28 1 Pepingen Brouwer Koen Christiaens brengt op 18 augustus zijn nieuwe bier Bogaerden uit. Het brouwsel is een ode aan de kleine deelgemeente.

Christiaens begon eerder toevallig bier te brouwen. Zijn vrouw gaf een cursus voor brouwmeester cadeau voor Vaderdag. "Mijn hobby is een beetje uit de hand gelopen", vertelt Christiaens. "Ik begon te experimenteren met verschillende bieren. Na enkele maanden sleutelen had ik het juiste concept voor een nieuw bier. Na lang zoeken vond ik de geschikte naam: Bogaerden. Het bier wordt volledig in mijn eigen brouwerij gemaakt. Terwijl andere microbrouwerijen met partners in zee gaan, doe ik alles op mezelf. Samen met mijn familie probeer ik de brouwerij leven in te blazen."





Bogaerden is een blond bier met 7,5 procent alcohol. Vooral de zoete nasmaak moet het grote publiek aanspreken. "Toen ik het bier liet proeven, merkte ik dat het zowel bij mannen als bij vrouwen in de smaak valt. Het is geen complex bier, wat het toegankelijk maakt voor iedereen. Het is niet te zwaar, waardoor het ideaal is voor na een wandeling of op een zonnig terras."





Bogaerden is niet de eindhalte voor Christiaens. De komende maanden wil hij uitpakken met een winterbier. "Dat zal natuurlijk iets donkerder en zwaarder zijn. Tot slot wil ik in de toekomst een biertje maken speciaal voor de Bogaardse Dorpsfeesten."





Bogaerden is vanaf 18 augustus te verkrijgen bij de lokale handelszaken en www.brouwerijsako.be.





(MEN)