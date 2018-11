Klimaatmobiel houdt halt op gemeenteplein Michiel Elinckx

08 november 2018

11u29 3 Pepingen De Klimaatmobiel zal nog tot donderdag 15 november op het gemeenteplein van Pepingen staan.

De Klimaatmobiel is een klimaatkantoor op wielen. Iedereen kan er terecht met vragen over duurzaam verbouwen en wonen. Een bezoek aan de Klimaatmobiel is gratis, een afspraak maken is niet nodig. De Klimaatmobiel is toegankelijk van maandag tot donderdag, telkens van 13 uur tot 18 uur.