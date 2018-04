Kinderen vieren creativiteit bot tijdens workshop Minecraft 11 april 2018

02u30 0 Pepingen De lente is officieel in het land, maar in Huize Terloo zaten zo'n dertig kinderen een hele dag achter de computer. Zij gaven er hun creativiteit een boost tijdens een cursus Minecraft.

Minecraft is een populair computerspelletje waarbij spelers zoveel mogelijk grondstoffen moeten verzamelen. Daar kunnen ze dan weer uiteenlopende constructies mee optrekken. En omdat het zo populair is, organiseerde de gemeente Pepingen in de herfstvakantie een heus Minecraft-kamp. Een week lang konden de deelnemertjes kennismaken met de uitgebreide fantasywereld.





Professionele lesgever

Gisteren kwam er een vervolg in de vorm van een workshop Minecraft. "Deze keer hebben we ons volledig op het spel toegelegd", zegt initiatiefneemster Ann Vandamme. "In de herfstvakantie hebben we het spel nog gekoppeld aan andere thema's, maar daar bleek minder interesse voor te zijn. Daarom mogen de kinderen zich nu volledig laten gaan, onder begeleiding van een professionele lesgever. Bedoeling is om hun creativiteit te stimuleren."





In de voormiddag was het aan de kinderen tot en met 10 jaar. Daarna volgde de leeftijdsgroep 11-14 jaar. Ook een tiental kinderen van orthopedagogisch centrum Huize Terloo namen deel. "Zij keken erg lang uit naar deze dag", klinkt het. "Voor hen is Minecraft een ideale uitlaatklep. En ze komen hier ook in contact met leeftijdsgenoten." (MEN)