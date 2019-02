Kasteel Ter Rijst moet tegen juni de deuren openen Renovatiewerken liggen op schema, ministers nemen kijkje op kasteeldomein Michiel Elinckx

01 februari 2019

18u59 0 Pepingen Als alles volgens planning verloopt, zal het vernieuwde Kasteel Ter Rijst in juni terug de deuren openen. Intussen ontdekten de architecten verschillende verborgen ruimtes in het kasteel.

Het Kasteel Ter Rijst opende vandaag zijn deuren voor ministers Joke Schauvliege (CD&V) en Sven Gatz (Open VLD). Zij kwamen een kijkje nemen naar de grote renovatiewerken van het kasteel. Ter Rijst is een uniek kasteeldomein in Heikruis, maar verkeerde al enkele jaren in slechte staat. Vlaanderen investeerde 5 miljoen euro in de renovatie van het kasteel. Na een jarenlang aanslepend bouwdossier konden de werken begin 2018 starten. De bouwplannen zijn ambitieus. Ter Rijst moet weer het kloppend hart van het Pajottenland worden. In het kasteel komen onder meer vijf flats, een B&B en een polyvalente cultuurzaal.

Verborgen gangen

Marcel Vossen coördineert de werken op het terrein. Hij is vrijwel iedere dag te vinden aan het Kasteel Ter Rijst. “De renovatiewerken schieten erg goed op”, zegt Vossen. “Hopelijk kunnen we tegen juni de deuren openen. Daar moeten we zeker naar streven.” Intussen deden de architecten enkele opmerkelijke ontdekkingen. Het kasteel heeft meer kamers dan gedacht. “We hebben onder meer een verborgen hooizolder gevonden”, aldus Vossen. “Daarnaast ontdekten we verborgen gangen, waar het materiaal - zoals voedsel en drank - opgeslagen werden tijdens de oorlog. Maar alle onvoorziene omstandigheden liggen achter de rug. We weten perfect hoe het kasteel er nu uitziet. Enkel op vlak van stabiliteit was er nog wat werk, maar ook dat is verholpen. Momenteel zitten we in de fase van opbouw. Vanaf nu kan het dus héél snel gaan met de vooruitgang van de werken.” De werken hebben een gigantische omvang. Zo wordt er onder meer 7 kilometer aan kabels gebruikt om de elektriciteit aan te leggen doorheen het gebouw.

Respect voor historische waarde

Vossen benadrukt evenwel dat de eigenheid van het kasteel bewaard blijft. Zo ontdekten de architecten het origineel behangpapier van de muren. “Die hebben we zo goed mogelijk proberen namaken”, aldus Vossen. “Dat onderstreept nog maar eens dat we het grootste respect hebben voor de historische waarde van het kasteel. De muur van de kapel was bijvoorbeeld beschilderd met bladgoud. Ook dat hebben we volledig laten restaureren. Het is ook erg handig als we met het kasteel een andere richting willen uitgaan. We moeten zeer weinig dingen aanpassen om andere functies binnen Ter Rijst te laten passen.” Ook ministers Gatz en Schauvliege waren onder de indruk van de werken. Schauvliege benadrukte ook de aandacht voor de waardevolle natuur bij het kasteel. “Met deze authentieke restauratie spelen we in op verschillende functies”, aldus Schauvliege. “We verliezen de natuurwaarde niet uit het oog. Op zolder van het kasteel huist een van de grootste gekende kolonies baardvleermuizen van Vlaanderen. In de restauratie behouden ze hun plek en krijgen ze zelfs een ‘bevallingskamer’.”